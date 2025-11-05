Часть Броваров осталась без отопления: когда возобновят подачу тепла

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Броваров Игоря Сапожко .

По его словам, коммунальные службы уже работают над ликвидацией порыва, однако восстановление теплоснабжения может занять некоторое время.

Напомним, отопительный сезон в Украине официально стартовал 28 октября. Президент Владимир Зеленский в конце октября сообщал, что ситуация в энергетике стабильная, продолжается восстановление после российских ударов, а также наращивается количество ремонтных бригад и штабов быстрого реагирования. Украина договаривается с партнерами - в частности Германией, Италией и ЕС - о поставках оборудования для энергосистемы.

РБК-Украина писало, что в начале ноября около 70-80% котельных уже подключены к теплу. По словам врио главы Госэнергонадзора Анатолия Замулка, отопление получают примерно 50-55% жилых домов, тогда как в социальной сфере этот показатель достигает 70%. Часть ОСМД и кооперативов сознательно отложили запуск тепла до начала нового месяца.