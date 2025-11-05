ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Часть Броваров осталась без отопления: когда возобновят подачу тепла

Среда 05 ноября 2025 10:51
UA EN RU
Часть Броваров осталась без отопления: когда возобновят подачу тепла Фото: Часть Броваров осталась без тепла (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Броварах временно приостановили подачу тепла из-за аварии на теплосети. Без отопления остались дома 34-го микрорайона.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Броваров Игоря Сапожко.

По его словам, коммунальные службы уже работают над ликвидацией порыва, однако восстановление теплоснабжения может занять некоторое время.

Поставка тепловой энергии приостановлена по адресам:

  • бульв. Независимости, 12, 12а, 12б, 12в, 14/1, 14а, 14б, 14г, 16а, 16б, 16в, 19а, 21, 21а;
  • ул. Черных Запорожцев, 54б, 60а, 60б, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 68а, 68б, 70, 70б;
  • Симона Петлюры 11г, 13, 13а, 15, 15а, 16г, 18/1, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21а, 21б, 21в, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 25б, 36, 36а, 36б;
  • ул. Симоненко 105, 105б, 107, 107б, 111;
  • ул. Харьковская, 46;
  • ул. Металлургов, 3, 9, 11, 13, 19, 35;
  • ул. Воинов-Афганцев 7, 7а, 7б, 9, 11, 13, 17, 8,10.

Завершить работы и восстановить теплоснабжение обещают до 06:00 пятницы, 7 ноября.

Напомним, отопительный сезон в Украине официально стартовал 28 октября. Президент Владимир Зеленский в конце октября сообщал, что ситуация в энергетике стабильная, продолжается восстановление после российских ударов, а также наращивается количество ремонтных бригад и штабов быстрого реагирования. Украина договаривается с партнерами - в частности Германией, Италией и ЕС - о поставках оборудования для энергосистемы.

РБК-Украина писало, что в начале ноября около 70-80% котельных уже подключены к теплу. По словам врио главы Госэнергонадзора Анатолия Замулка, отопление получают примерно 50-55% жилых домов, тогда как в социальной сфере этот показатель достигает 70%. Часть ОСМД и кооперативов сознательно отложили запуск тепла до начала нового месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Бровары Отопительный сезон
Новости
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место