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После частичной эвакуации гражданских с "Азовстали" оккупанты продолжили обстрелы завода

Фото: после частичной эвакуации гражданских оккупанты продолжили обстрел "Азовстали" (t.me/polkazov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты продолжили обстрелы территории "Азостали" в Мариуполе после частичной эвакуации гражданских. Противник применяет артиллерию, авиацию, танки и боевые корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полка "Азов".

"После частичной эвакуации гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе противник продолжает обстреливать территорию завода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удары наносятся по всей территории завода, включая постройки, где находятся гражданские. Противник наносит авиаудары, ведет огонь из корабельной артиллерии и танков.

Кроме того, полк "Азов" отразил очередную попытку штурма "Азовстали". Украинские бойцы уничтожили пять российских оккупантов.

Напомним, 1 мая с территории заблокированной "Азовстали" удалось эвакуировать около 100 гражданских.

Отметим, запланированная на 2 мая эвакуация мирных жителей с завода не состоялась. В Министерстве обороны Украины сообщили, что ситуация в Мариуполе тяжелая и основная часть города находится под контролем российских оккупантов.

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