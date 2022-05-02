Після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріли заводу

Російські окупанти продовжили обстріли території "Азосталі" в Маріуполі після часткової евакуації цивільних. Противник застосовує артилерію, авіацію, танки і бойові кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram полку"Азов".

Крім того, полк "Азов" відбив чергову спробу штурму "Азовсталі". Українські бійці знищили п'ять російських окупантів.

Відзначається, що удари наносяться по всій території заводу, включаючи споруди, де знаходяться цивільні. Противник завдає авіаудари, веде вогонь з корабельної артилерії і танків.

"Після часткової евакуації цивільних з території "Азовсталі" в Маріуполі противник продовжує обстрілювати територію заводу", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, 1 травня з території заблокованої "Азовсталі" вдалося евакуювати близько 100 цивільних.

Зазначимо, запланована на 2 травня евакуація мирних жителів з заводу не відбулася. У Міністерстві оборони України повідомили, що ситуація в Маріуполі важка і основна частина міста знаходиться під контролем російських окупантів.

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