Часть Одессы затопило из-за ливня

В Одессе из-за сильного дождя затопило часть города. Наблюдаются проблемы с движением транспорта.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что из-за ливня была затоплена улица Балковская. В связи с этим движение транспорта затруднено практически на всех центральных улицах города, выезде из Аркадии, улице Краснова и части Таирова.

Также в результате падения дерева на проезжую часть на улице Колонтаевской остановлено движение трамвайного маршрута №5. Также из-за затопления заблокировано движение маршрутов трамваев №15, 20, 22.

Кроме этого вблизи Одессы возле села Кулевча зафиксировали смерч. О пострадавших не сообщается.

Напомним, синоптики передавали возможные паводки в Одесской области из-за повышения уровня воды в реке Днестр.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня в Украине ожидается жаркая погода, при этом дожди перейдут с западных областей на центральные, северные и южные.

Кроме этого сообщалось, что в двух областях из-за непогоды были обесточены 35 населенных пунктов.