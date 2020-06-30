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В Украине сохранится жаркая погода, дожди отойдут в центр

Новости » Общество     30.06.2020 - 08:38
В Украине сохранится жаркая погода, дожди отойдут в центр
Фото: жара (РБК-Украина)

В западных областях сегодня без осадков

Погода в Украине остается жаркой, но дожди с западных областей перейдут в центральные, северные и южные. Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +33.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных и восточных областях сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем на востоке составит +29+32, а ночью +15+19. А в западных областях будет +24+28, а ночью +15+19.

На севере и в центральных областях сегодня будут дожди. В частности, в Житомирской области будет еще и гроза. Температура воздуха день в центре составит +26+28, а ночью +18+20.

На юге страны также дожди, но жарко. Днем будет +31+33, а ночью +19+21.

В Украине сохранится жаркая погода, дожди отойдут в центр

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будут значительные дожди. Температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +18+20.

В Украине сохранится жаркая погода, дожди отойдут в центр

Напомним, сегодня в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, синоптики объявили штормовое предупреждение.

Кроме того, какой будет погода в июле, рассказали синоптики из Украинского гидрометцентра.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Погодажара
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