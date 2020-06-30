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Частину Одеси підтопило через зливи

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 16:35
Частину Одеси підтопило через зливи
Фото: дощ (РБК-Україна)

Рух ускладнено на всіх центральних вулицях Одеси

В Одесі з-за сильного дощу затопило частину міста. Спостерігаються проблеми з рухом транспорту.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Наголошується, що через зливи була затоплена вулиця Балківська. У зв'язку з цим рух транспорту ускладнений практично на всіх центральних вулицях міста, виїзд з Аркадії, вулиці Краснова і частини Таїрова.

Частину Одеси підтопило через зливи

Також в результаті падіння дерева на проїжджу частину на вулиці Колонтаївській зупинено рух трамвайного маршруту №5. Також через затоплення заблоковано рух маршрутів трамваїв №15, 20, 22.

30.06.2020. Затоплена Балківська

Відео з затопленої Балківській. Машини знову пробираються вплав!

Опубліковано 7 канал Вівторок, 30 червня 2020 р.

Крім цього поблизу Одеси біля села Кулевча зафіксували смерч. Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, синоптики передавали можливі паводки в Одеській області через підвищення рівня води в річці Дністер.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні в Україні очікується спекотна погода, при цьому дощі перейдуть з західних областей на центральні, північні і південні.

Крім цього повідомлялося, що у двох областях через негоду були знеструмлені 35 населених пунктів.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ОдесаГідрометцентрОдесаповінь
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