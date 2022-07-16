Часть Мариуполя осталась без воды: оккупанты "поигрались" с электрикой

Основная часть жителей Приморского района и не только снова осталась без водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Основная часть Приморского района снова без водоснабжения. И не только", - написал он.
По словам Андрющенко, дело в том, что оккупанты оставили насосные станции без электроснабжения.
"Почему? Просто "специалисты" снова доигрались с электричеством и теперь насосные снова обесточены. Правда, об этом не скажут в новостях про "жизнь возвращается", - констатировал он.
Как сообщалось, оккупанты вынуждают жителей Мариуполя работать за воду. Питьевой воды в городе катастрофически не хватает.
Также жители Мариуполя образуют огромные очереди за питьевой водой.
До этого российские оккупанты в Мариуполе пытались восстановить электроснабжение. Но из-за коротких замыканий массово горели квартиры.
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