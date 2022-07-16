Часть Мариуполя осталась без воды: оккупанты "поигрались" с электрикой

Основная часть жителей Приморского района и не только снова осталась без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Основная часть Приморского района снова без водоснабжения. И не только", - написал он.

По словам Андрющенко, дело в том, что оккупанты оставили насосные станции без электроснабжения.

"Почему? Просто "специалисты" снова доигрались с электричеством и теперь насосные снова обесточены. Правда, об этом не скажут в новостях про "жизнь возвращается", - констатировал он.