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Часть Мариуполя осталась без воды: оккупанты "поигрались" с электрикой

Фото: большая часть Мариуполя снова без воды (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Основная часть жителей Приморского района и не только снова осталась без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Основная часть Приморского района снова без водоснабжения. И не только", - написал он.

По словам Андрющенко, дело в том, что оккупанты оставили насосные станции без электроснабжения.

"Почему? Просто "специалисты" снова доигрались с электричеством и теперь насосные снова обесточены. Правда, об этом не скажут в новостях про "жизнь возвращается", - констатировал он.

Как сообщалось, оккупанты вынуждают жителей Мариуполя работать за воду. Питьевой воды в городе катастрофически не хватает.

Также жители Мариуполя образуют огромные очереди за питьевой водой.

До этого российские оккупанты в Мариуполе пытались восстановить электроснабжение. Но из-за коротких замыканий массово горели квартиры.

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Мариуполь