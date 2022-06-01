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Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду

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Мариуполь, Среда 01 июня 2022 15:59
Оккупанты заставляют жителей Мариуполя работать за воду Фото: Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты вынуждают жителей Мариуполя работать за воду. Питьевой воды в городе катастрофически не хватает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мариуполя Вадима Бойченко.

"Жители, которые до сих пор остаются в городе, жалуются на острую нехватку воды и пищи. В нескольких точках города установлены емкости с питьевой водой. Но доступ к ней предоставляется после отбытия трудовой повинности", - рассказал он.

По его словам, в основном людей привлекают к расчистке города от мусора, завалов и трупов.

Напомним, с марта в Мариуполе отсутствует централизованное водоснабжение, свет и газ.

Как сообщалось, около 100 тыс. жителей Мариуполя находятся в постоянной опасности, рискуя подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.

В частности в Мариуполе из-за блокады российскими войсками и постоянных обстрелов может возникнуть катастрофическая ситуация. По предварительным данным, до конца года могут погибнуть около 10 тыс. мирных жителей.

Также российские оккупанты анонсировали восстановление водоснабжения в Мариуполе 12 мая. Но пить ее опасно из-за высокой концентрации хлора.

Поэтому жители Мариуполя образуют огромные очереди за питьевой водой. Ее на всех не хватает.

Кроме того, российские оккупанты в Мариуполе пытаются восстановить электроснабжение. Но из-за коротких замыканий массово горят квартиры.

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