В Мариуполе вспыхнули пожары из-за попыток оккупантов вернуть электричество

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.

По его словам, вчера оккупационные власти попытались точечно восстановить электричество в Центральном районе.

"Ожидаемо, сразу возникла куча пожаров из-за замыканий в разбитых квартирах. Попытки сделать картинку "улучшения" не заставляют себя ждать. Вечером свет появился в районе проспекта Строителей и ул. Шевченко. Но количество людей, которые могли этим воспользоваться, настолько мало, что даже "победы" не получилось", - отметил он.