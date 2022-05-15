ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мариуполе вспыхнули пожары из-за попыток оккупантов вернуть электричество

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 15 мая 2022 11:39
В Мариуполе вспыхнули пожары из-за попыток оккупантов вернуть электричество Фото: в разрушенном Мариуполе горят квартиры (t me u_now)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты в Мариуполе пытаются восстановить электроснабжение. Но из-за коротких замыканий массово горят квартиры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.

По его словам, вчера оккупационные власти попытались точечно восстановить электричество в Центральном районе.

"Ожидаемо, сразу возникла куча пожаров из-за замыканий в разбитых квартирах. Попытки сделать картинку "улучшения" не заставляют себя ждать. Вечером свет появился в районе проспекта Строителей и ул. Шевченко. Но количество людей, которые могли этим воспользоваться, настолько мало, что даже "победы" не получилось", - отметил он.

Напомним, ранее Андрющенко сообщил, что российские оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные бомбы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война России против Украины
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС