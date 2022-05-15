В Мариуполе вспыхнули пожары из-за попыток оккупантов вернуть электричество
Российские оккупанты в Мариуполе пытаются восстановить электроснабжение. Но из-за коротких замыканий массово горят квартиры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.
По его словам, вчера оккупационные власти попытались точечно восстановить электричество в Центральном районе.
"Ожидаемо, сразу возникла куча пожаров из-за замыканий в разбитых квартирах. Попытки сделать картинку "улучшения" не заставляют себя ждать. Вечером свет появился в районе проспекта Строителей и ул. Шевченко. Но количество людей, которые могли этим воспользоваться, настолько мало, что даже "победы" не получилось", - отметил он.
Напомним, ранее Андрющенко сообщил, что российские оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные бомбы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.