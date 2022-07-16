Частина Маріуполя залишилася без води: окупанти "погралися" з електрикою

Основна частина мешканців Приморського району і не тільки знов залишилась без водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Основна частина Приморського району знов без водопостачання. І не лише", - написав він.
За словами Андрющенка, річ у тому, що окупанти залишили насосні станції без електропостачання.
"Чому? Просто "спеціалісти" знов догралися з електрикою і тепер насосні знов обесточені. Правда, про це не скажуть в новинах про "життя повертається", - констатував він.
Як повідомлялося, окупанти змушують мешканців Маріуполя працювати за воду. Питної води у місті катастрофічно не вистачає.
Також мешканці Маріуполя утворюють величезні черги за питною водою.
До цього російські окупанти у Маріуполі намагались відновити електропостачання. Але через короткі замикання масово горіли квартири.
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