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Частина Маріуполя залишилася без води: окупанти "погралися" з електрикою

Фото: більша частина Маріуполя знову без води (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Основна частина мешканців Приморського району і не тільки знов залишилась без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Основна частина Приморського району знов без водопостачання. І не лише", - написав він.

За словами Андрющенка, річ у тому, що окупанти залишили насосні станції без електропостачання.

"Чому? Просто "спеціалісти" знов догралися з електрикою і тепер насосні знов обесточені. Правда, про це не скажуть в новинах про "життя повертається", - констатував він.

Як повідомлялося, окупанти змушують мешканців Маріуполя працювати за воду. Питної води у місті катастрофічно не вистачає.

Також мешканці Маріуполя утворюють величезні черги за питною водою.

До цього російські окупанти у Маріуполі намагались відновити електропостачання. Але через короткі замикання масово горіли квартири.

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Маріуполь