На всех не хватает. В Мариуполе - огромные очереди за питьевой водой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Россияне пытаются максимально создать иллюзию "все хорошо" в городе. Но вопрос водоснабжения и недостаток воды остается вопросом номер один в городе. Восстановление централизованного водоснабжения ожидаемо оказалось пшиком", - рассказал он.

По его словам, есть только вода в кранах первых этажей, но только тонкой струйкой.

"Обеспечения питьевой водой недостаточно. В пунктах разлива огромные очереди, но даже здесь воды на всех не хватает. Под особой угрозой маломобильные и пожилые люди, которые не могут самостоятельно преодолевать километры для набора воды", - описал существующую проблему Андрющенко.