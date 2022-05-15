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На всех не хватает. В Мариуполе - огромные очереди за питьевой водой

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Мариуполь, Воскресенье 15 мая 2022 13:50
На всех не хватает. В Мариуполе - огромные очереди за питьевой водой Фото: в Мариуполе - огромные очереди за питьевой водой (скриншот из видео/t.me/andriyshTime)
Автор: Наталия Гурковская

Жители Мариуполя образуют огромные очереди за питьевой водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Россияне пытаются максимально создать иллюзию "все хорошо" в городе. Но вопрос водоснабжения и недостаток воды остается вопросом номер один в городе. Восстановление централизованного водоснабжения ожидаемо оказалось пшиком", - рассказал он.

По его словам, есть только вода в кранах первых этажей, но только тонкой струйкой.

"Обеспечения питьевой водой недостаточно. В пунктах разлива огромные очереди, но даже здесь воды на всех не хватает. Под особой угрозой маломобильные и пожилые люди, которые не могут самостоятельно преодолевать километры для набора воды", - описал существующую проблему Андрющенко.

Как сообщалось, около 100 тыс. жителей Мариуполя находятся в постоянной опасности, рискуя подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.

Кроме того, в Мариуполе из-за блокады российскими войсками и постоянных обстрелов может возникнуть катастрофическая ситуация. По предварительным данным, до конца года могут погибнуть около 10 тыс. мирных жителей.

Также российские оккупанты анонсировали восстановление водоснабжения в Мариуполе 12 мая. Но пить ее опасно из-за высокой концентрации хлора.

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