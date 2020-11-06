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Часть Киева останется без воды: список улиц

Киев, Пятница 06 ноября 2020 14:20
Часть Киева останется без воды: список улиц
Фото: кран с водой (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в Соломенском районе отключат воду из-за плановых ремонтных работ. Коммунальные службы будут устраивать водопроводный узел на водоводе диаметром 900 мм на углу улиц Зеленогорской и Петра Радченко.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что водоснабжение будет отсутствовать с 22:00 6 ноября до 18:00 8 ноября.

В частности, водоснабжения перекроют по адресам:

  • улица Петра Радченко, 4, 6, 8, 12, 14, 51-53;
  • улица Бориса Гарина, 51, 53.

Для жителей с 6:00 7 ноября будут дежурить автоцистерны с питьевой водой по адресам:

  • улица Петра Радченко, 8;
  • улица Бориса Гарина, 53.

Напомним, с 16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон.

Кроме того, в Оболонском районе столицы проведут аварийные работы, в связи с этим с 3 ноября возможны перебои в водоснабжении.

Добавим, что в четверг в Киеве на левом берегу отключали электричество из-за того, что мужчина поднялся на высоковольтную электроопору.

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Новости Украины Общество КиевКиевводоснабжение

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