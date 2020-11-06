Частина Києва залишиться без води: список вулиць

У Києві в Солом'янському районі відключать воду з планових ремонтних робіт. Комунальні служби будуть влаштовувати водопровідний вузол на водоводі діаметром 900 мм на розі вулиць Зеленогірській та Петра Радченка.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Наголошується, що водопостачання буде відсутня з 22:00 6 листопада до 18:00 8 листопада.
Зокрема, водопостачання перекриють за адресами:
Для жителів з 6:00 7 листопада чергуватимуть автоцистерни з питною водою за адресами:
Нагадаємо, з 16 жовтня у Києві стартував опалювальний сезон.
Крім того, в Оболонському районі столиці проведуть аварійні роботи, у зв'язку з цим з 3 листопада можливі перебої у водопостачанні.
Додамо, що в четвер у Києві на лівому березі відключали електрику з-за того, що чоловік піднявся на високовольтну електроопору.