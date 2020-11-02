Часть Киева останется без воды из-за ремонта: список адресов

Фото: кран с водой (РБК-Украина)

В Оболонском районе Киева отключат воду из-за повреждения на водопроводной сети диаметром 600 мм на улице Семьи Кульженко. С 3 ноября будет временно ограничено водоснабжение на ряде улиц.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, вода может отсутствовать на верхних этажах многоэтажных жилых домов на улицах:

Сокальская,

Мукачевская,

переулок Попова,

Попова,

Боровиковского,

Казанская,

Резервная,

Автозаводская,

Вышгородская.

Напомним, с 16 октября в Киеве стартовал отопительный сезон.

Кроме того, ранее в Киеве из-за ремонтных работ без воды осталась часть города. РБК-Украина называло адреса, где не будет воды.

Добавим, что на днях в Святошинском районе Киева не было воды из-за замены запорной арматуры.