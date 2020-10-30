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Часть Киева останется без воды: список улиц

Киев, Пятница 30 октября 2020 10:08
Часть Киева останется без воды: список улиц
Фото: вода (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Святошинском районе Киеве отключат воду из-за замены запорной арматуры на углу проспекта Академика Палладина и улицы Рабочей. Названы улицы, где может не быть воды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ограничение водоснабжения будет действовать сегодня с 12:00 до 10:00 1 ноября.

Воды может не быть на таких улицах:

ул. Николая Ушакова,
ул. Генерала Наумова,
ул. Академика Булаховского,
ул. Подлесная,
ул. Клавдиевская,
ул. Рахманинова,
ул. Бахмацкая,
ул. Олевская,
ул. Корсунская,
ул. Обуховская,
ул. Наумовича.

Напомним, ранее в Киеве из-за ремонтных работ без воды осталась часть города. РБК-Украина называло адреса, где не будет воды.

РБК-Украина писало, что в оккупированном Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды.

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