Часть Киева останется без воды: список улиц

Фото: вода (РБК-Украина)

В Святошинском районе Киеве отключат воду из-за замены запорной арматуры на углу проспекта Академика Палладина и улицы Рабочей. Названы улицы, где может не быть воды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Ограничение водоснабжения будет действовать сегодня с 12:00 до 10:00 1 ноября.

Воды может не быть на таких улицах:

ул. Николая Ушакова,

ул. Генерала Наумова,

ул. Академика Булаховского,

ул. Подлесная,

ул. Клавдиевская,

ул. Рахманинова,

ул. Бахмацкая,

ул. Олевская,

ул. Корсунская,

ул. Обуховская,

ул. Наумовича.

Напомним, ранее в Киеве из-за ремонтных работ без воды осталась часть города. РБК-Украина называло адреса, где не будет воды.

РБК-Украина писало, что в оккупированном Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды.