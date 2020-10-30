Частина Києва залишиться без води: список вулиць

Фото: вода (РБК-Україна)

​​У Святошинському районі Києві відключать воду через заміну запірної арматури на розі проспекта Академіка Палладіна та вулиці Робітничої. Названі вулиці, де може не бути води.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Обмеження водопостачання буде діяти сьогодні із 12:00 до 10:00 1 листопада.

Води може не бути на таких вулицях:

вул. Миколи Ушакова,

вул. Генерала Наумова,

вул. Академіка Булаховського,

вул. Підлісна,

вул. Клавдіївська,

вул. Рахманінова,

вул. Бахмацька,

вул. Олевська,

вул. Корсунська,

вул. Обухівська,

вул. Наумовича.

Нагадаємо, раніше у Києві через ремонтні роботи без води залишилася частина міста. РБК-Україна називало адреси, де не буде води.

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Севастополі ввели режим підвищеної готовності через нестачу води.