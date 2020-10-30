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Частина Києва залишиться без води: список вулиць

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 10:08
Частина Києва залишиться без води: список вулиць
Фото: вода (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

​​У Святошинському районі Києві відключать воду через заміну запірної арматури на розі проспекта Академіка Палладіна та вулиці Робітничої. Названі вулиці, де може не бути води.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Обмеження водопостачання буде діяти сьогодні із 12:00 до 10:00 1 листопада.

Води може не бути на таких вулицях:

вул. Миколи Ушакова,
вул. Генерала Наумова,
вул. Академіка Булаховського,
вул. Підлісна,
вул. Клавдіївська,
вул. Рахманінова,
вул. Бахмацька,
вул. Олевська,
вул. Корсунська,
вул. Обухівська,
вул. Наумовича.

Нагадаємо, раніше у Києві через ремонтні роботи без води залишилася частина міста. РБК-Україна називало адреси, де не буде води.

Також РБК-Україна писало, що в окупованому Севастополі ввели режим підвищеної готовності через нестачу води.

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