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В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды

Севастополь , Вторник 13 октября 2020 22:08
В Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за недостатка воды
Фото: водохранилище возле оккупированного Симферополя обмелело (crimeaz.ru)
Автор: Максим Зайченко

"Власти" оккупированного Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды. Оккупанты заявляют, что если не будет большого количества осадков, то воды хватит на 81 день.

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого "городского правительства", передает ТАСС.

"В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды. Соответствующее решение было принято сегодня по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям... С учетом того, что до конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день", - говорится в сообщении.

По данным местных "властей", сейчас запасы Чернореченского водохранилища, от которого получает воду почти весь город, составляют 16,8 млн куб м воды. При этом 7 млн куб м - "неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за проблем с водой в Крыму будут принудительно выкупать частные скважины. Российские оккупанты предлагают подключать прокуратуру в случае сопротивления крымчан в этом вопросе.

Согласно официальной позиции Украины, воды в Крыму не хватает на развитие военных объектов, а население обеспечено ею в полной мере.

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