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Часть Киева осталась без воды: список адресов

Автор: РБК-Украина

В Шевченковском районе Киева без воды остались девять домов. Поскольку произошла авария, и сейчас проводятся работы по ликвидации последствий происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" в Facebook.

Сообщается, что по улице Овручская, 26 произошла авария из-за утечки в колодце. Без водоснабжения остались дома по улицам:

  • Овруцкая,
  • Багговутовская,
  • Тропинина,
  • Нагорная,
  • переулок Делегатский.

"Наши аварийные бригады уже работают над ликвидацией аварии. Выполняются работы по замене патрубка диаметром 100 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по адресу улица Овручская, 23-25 будет находиться автоцистерна с водой.

Напомним, на выходных перекроют центральную часть Киева. Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30 25 апреля.

Кроме того, с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение.

Добавим, что на выходных в столице частично ограничат движение автомобильного транспорта на мосту Метро.

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Новости Украины Киевводоснабжениепроисшествие