Частина Києва залишилася без води: список адрес

У Шевченківському районі Києва без води залишилися дев'ять будинків. Оскільки сталася аварія, і зараз проводяться роботи з ліквідації наслідків події.

Повідомляється, що по вулиці Овруцька, 26 сталася аварія через витік у колодязі. Без водопостачання залишилися будинки по вулицях:

Овруцька,

Багговутівська,

Тропініна,

Нагірний,

провулок Делегатський.

"Наші аварійні бригади вже працюють над ліквідацією аварії. Виконуються роботи по заміні патрубка діаметром 100 мм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за адресою вулиця Овруцька, 23-25 знаходитиметься автоцистерна з водою.