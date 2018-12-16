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Имя Епифания впервые упомянули на литургии Вселенского патриархата

Новости » Общество    16.12.2018 - 15:52
Имя Епифания впервые упомянули на литургии Вселенского патриархата
Фото: митрополит Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)

На литургии в Патриаршем соборе в присутствии Варфоломея было произнесено имя митрополита Епифания среди имен предстоятелей

На литургии в Патриаршем соборе святого Георгия на Фанаре в присутствии Вселенского патриарха Варфоломея было произнесено имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания (Думенко) среди имен предстоятелей. Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) на странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Имя блаженнейшего Епифания среди имен предстоятелей было произнесено на литургии в Патриаршем соборе св. Георгия на Фанаре в присутствии Вселенского патриарха Варфоломея", - сообщил он.

 

Ім‘я Блаженнійшого Епіфанія серед імен Предстоятелів було виголошене на літургії у Патріаршому соборі св. Георгія на Фанарі у присутності Вселенського Патріарха Варфоломія.

Опубліковано Євстратієм Зорею Неділя, 16 грудня 2018 р.

Напомним, сегодня митрополит Епифаний (Думенко) провел первую литургию на посту предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины. 

По итогам Объединительного собора украинских церквей митрополита Епифания избрали предстоятелем Православной церкви Украины. За него во втором туре проголосовало большинство архиереев, которые участвовали в Соборе. Ему также предоставили титул митрополита Киевского и всея Украины.

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