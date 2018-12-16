Частина ієрархів не з'явилася на Собор через тиск Москви, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

У Соборі 15 грудня взяли участь двоє священнослужителів УПЦ МП

Через тиск Російської Федерації участь в Об'єднавчому соборі, який відбувся 15 грудня, взяли 2 ієрархи Української православної церкви (Московського патріархату). Про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, в Об'єднавчому соборі взяли участь два ієрарха Української православної церкви Московського патріархату.

"Україну безпідставно звинувачують у тиску, але з десяти ієрархів УПЦ (МП), які підписали звернення до патріарха, до Собору дісталися двоє: це результат тиску, не нашої держави", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, за підсумками Об'єднавчого собору українських церков митрополита Епіфанія обрали предстоятелем Православної церкви України. За нього у другому турі проголосувала більшість архієреїв, які брали участь у Соборі. Йому також надали титул митрополита Київського і всія України.

Зазначимо, що на Об'єднавчий собор прибули не менше двох ієрархів Української православної церкви Московського патріархату.

Вселенський патріархат запросив новообраного митрополита Епіфанія на спільне відправлення божественної літургії на Фанарі (Туреччина) 6 січня.