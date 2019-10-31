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Часть фракции "Слуга народа" отказалась давать согласие на арест Дубневича

Новости » Политика     31.10.2019 - 14:13
Часть фракции "Слуга народа" отказалась давать согласие на арест Дубневича
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Решением фракции "Слуга народа" поддержали арест Дубневича

Часть фракции "Слуга народа" отказались давать согласие на арест депутата Ярослава Дубневича. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, некоторые члены фракции отказались поддерживать задержание и арест Дубневича из-за процедуры оформления дела.

"У нас состоялось заседание фракции. Некоторые люди, которые юристы по образованию, говорят, что это дело оформлено не таким образом, как они привыкли видеть. Мы на фракции проголосовали, что будем голосовать "за". Но есть решение фракции, а есть отдельных депутатов. Депутаты, большинство из которых являются юристами и адвокатами, сказали, что поддержат голосования за снятие неприкосновенности, но не поддержат задержание и арест", - заявил Арахамия.

Напомним, 31 октября Верховная рада проголосовала за снятие неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. Снятие неприкосновенности поддержали 332 нардепа. Также депутаты проголосовали за задержание (поддержал 241 парламентарий) и арест Дубневича (229 нардепов "за").

После голосования Дубневичу вручили подозрение. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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