Частина фракції "Слуга народу" відмовилася давати згоду на арешт Дубневича

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рішенням фракції "Слуга народу" підтримали арешт Дубневича

Частина фракції "Слуга народу" відмовилися давати згоду на арешт депутата Ярослава Дубневича. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, деякі члени фракції відмовилися підтримувати затримання і арешт Дубневича із-за процедури оформлення справи.

"У нас відбулося засідання фракції. Деякі люди, які юристи за освітою, кажуть, що це справа не оформлено таким чином, як вони звикли бачити. Ми на фракції проголосували, що будемо голосувати "за". Але є рішення фракції, а є окремих депутатів. Депутати, більшість з яких є юристами і адвокатами, сказали, що підтримають голосування за зняття недоторканності, але не підтримають затримання і арешт", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна рада проголосувала за зняття недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. Зняття недоторканності підтримали 332 нардепа. Також депутати проголосували за затримання (парламентарій підтримав 241) і арешт Дубневича (229 нардепів "за").

Після голосування Дубневичу вручили підозру. Його підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).