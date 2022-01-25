"Часть большой игры по расшатыванию ситуации": Кулеба об инициативе Госдумы РФ признать"ЛДНР"

"Что касается этого проекта по инициативе коммунистов. Это шпилька в минские договоренности... Из анализа информации, которую мы имеем, эта инициатива внесена с целью расшатывания", - заявил Кулеба.

По словам министра, сейчас Украина не наблюдает намерений в России признавать "ДНР" и "ЛНР". В то же время если решение со стороны Кремля будет принято - это будет означать выход из минских договоренностей.

"Это часть большой игры по расшатыванию ситуации. Если это будет принято, то это будет де-юре выход из минских договоренностей", - добавил Кулеба.