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"Часть большой игры по расшатыванию ситуации": Кулеба об инициативе Госдумы РФ признать"ЛДНР"

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня Совет Государственной Думы России принял решение о рассмотрении обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признание "ЛДНР". Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал соответствующую инициативу "большой игрой по расшатыванию ситуации".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире ток-шоу "Свобода слова"на ICTV.

"Что касается этого проекта по инициативе коммунистов. Это шпилька в минские договоренности... Из анализа информации, которую мы имеем, эта инициатива внесена с целью расшатывания", - заявил Кулеба.

По словам министра, сейчас Украина не наблюдает намерений в России признавать "ДНР" и "ЛНР". В то же время если решение со стороны Кремля будет принято - это будет означать выход из минских договоренностей.

"Это часть большой игры по расшатыванию ситуации. Если это будет принято, то это будет де-юре выход из минских договоренностей", - добавил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что 19 января Коммунистическая партия РФ внесла проект в Государственную думу Российской Федерации с просьбой признать "ЛНДР".

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