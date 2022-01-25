"Частина великої гри з розхитування ситуації": Кулеба про ініціативу Держдуми РФ визнати "ЛДНР"

"Що стосується цього проєкту з ініціативи комуністів. Це шпилька в мінські домовленості... З аналізу інформації, яку ми маємо, ця ініціатива внесена з метою розхитування", - заявив Кулеба.

За словами міністра, наразі Україна не спостерігає намірів у Росії визнавали "ДНР" й "ЛНР". Водночас якщо рішення з боку Кремля буде прийнято - це буде означати вихід з мінських домовленостей.

"Це частина великої гри з розхитування ситуації. Якщо це буде ухвалено, то це буде де-юре вихід з мінських домовленостей", - додав Кулеба.