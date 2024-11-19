ua en ru
Вт, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Часовом Яру россияне применяют "мясную разведку", но продвижения нет, - ОТГ "Луганск"

Часов Яр, Донецкая область, Вторник 19 ноября 2024 21:34
UA EN RU
В Часовом Яру россияне применяют "мясную разведку", но продвижения нет, - ОТГ "Луганск" Фото: Часов Яр (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска пытаются штурмовать Часов Яр, но успехов не имеют. В то же время там оккупанты проводят "мясную разведку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.

"Враг не продвигается. Мы останавливаем все его попытки, все штурмы, как и в Торецке, так и в Часовом Яру", - сказала Бобовникова.

По ее словам, вражеская армия пытается найти слабые места в защите позиций украинских войск.

"Это не продвижение, а скорее враг перебегает через канал и проводит разведку наших позиций. Просто бегут вперед: кто добежал - тот добежал, кто не добежал - тот не добежал. Это больше похоже на "мясную разведку", когда подразделения бросают, пытаясь найти слабое место или определить, где сильны позиции", - рассказала спикер.

Она отметила, что эти попытки вовремя обнаруживаются украинскими военными и группы врага ликвидируются.

"Такие попытки, конечно, оказываются. Враг уничтожается, группы поражаются и противник не продвигается", - добавила Бобовникова.

Ситуация в Часовом Яру

Стоит отметить, что российским оккупантам уже удалось прорваться в Часовой Яр, но украинские воины удерживают город под своим контролем.

Недавно спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, что россияне пытаются закрепиться и перейти за канал в Часовом Яру.

Также, по ее совам, оккупанты накапливают ресурсы в районе Часового Яра. Там они готовятся к активным боевым действиям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донецкая область Часов Яр Война в Украине
NEWS
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
DAILY
1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией
РБК-Украинаинформационное агентство 1000 дней боли, пота и сопротивления. Что пережили украинцы за время войны с Россией