В Часовом Яру россияне применяют "мясную разведку", но продвижения нет, - ОТГ "Луганск"

Российские войска пытаются штурмовать Часов Яр, но успехов не имеют. В то же время там оккупанты проводят "мясную разведку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.

"Враг не продвигается. Мы останавливаем все его попытки, все штурмы, как и в Торецке, так и в Часовом Яру", - сказала Бобовникова.

По ее словам, вражеская армия пытается найти слабые места в защите позиций украинских войск.

"Это не продвижение, а скорее враг перебегает через канал и проводит разведку наших позиций. Просто бегут вперед: кто добежал - тот добежал, кто не добежал - тот не добежал. Это больше похоже на "мясную разведку", когда подразделения бросают, пытаясь найти слабое место или определить, где сильны позиции", - рассказала спикер.

Она отметила, что эти попытки вовремя обнаруживаются украинскими военными и группы врага ликвидируются.

"Такие попытки, конечно, оказываются. Враг уничтожается, группы поражаются и противник не продвигается", - добавила Бобовникова.