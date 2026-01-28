Часи змінилися кардинально: як одна деталь санкцій "топить" флот Росії

В грудні 2025 року російські "тіньові" танкери перевозили приблизно 5 мільйонів барелів підсанкційної нафти на день. Це приблизно 11% світових морських перевезень нафти, а кожен п'ятий танкер в світі входив до складу "тіньового флоту".

Проте через санкції США та Європи склалася ситуація, коли "токсичними" стали танкери, що перевозять понад 80% видобутої в РФ нафти. Ці танкери не можуть отримувати міжнародну сертифікацію, страховку, або навіть користуватися банками цивілізованих країн.

Євросоюз 21 січня заборонив імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти. Під удар потрапили нафтові виробники з Туреччини, Індії та Китаю - саме вони виготовляють нафтопродукти з російської сировини.

Наступні санкції ЄС заборонять європейським страховикам обслуговувати будь-які танкери, що перевозять нафту з Росії. Раніше діяло виключення, яке дозволяло страховку за умови, що танкер перевозить нафту, продану нижче "цінової стелі".

Важка доля "тіньових танкерів"

Підсанкційні танкери зіткнулися з масою проблем. Вони змушені прокладати довші маршрути, уникаючи перевірок. Танкерам доводиться частіше робити перевалку вантажу в морі, шоб приховати його походження. А порти та покупці не хочуть потрапити під санкції - тому для російської та іранської нафти настали важкі часи.

Загалом, пише видання, зараз продуктивність танкерів, що потрапили до "чорного списку" ЄС знизилася на 30%, а тих, що перебувають в такому ж списку США - аж на 70%. Це означає, що Росії потрібно більше танкерів. При цьому цікавий момент - старі судна, які мають незрозумілу структуру власності, при перепродажі дорожчають. Для "білих" суден все навпаки.

Нема прапору - нема захисту

Західні країни останнім часом зробили цікавий хід, який створив чималі проблеми для "тіньових" танкерів. Вони фактично позбавили такі судна прапору.

Міжнародне морське право вимагає, щоб судна мали реєстрацію та ходили під прапором, який дозволяє легально відвідувати порти та здійснювати рейси. Якщо судно підозрюється у відсутності прапору, його може затримати будь-який військовий флот у будь-яких міжнародних, або в своїх територіальних водах.

Для захисту танкерів від захоплення РФ змушена брати їх під прямий контроль. З середині грудня у морському реєстрі Росії додалося 32 підсанкційні танкери. При цьому російський морський реєстр "закритий": він приймає тільки кораблі, що належать безпосередньо РФ.

Фокус з російським прапором теоретично робить танкери більш захищеними. Але водночас він виводить їх з "тіні". До того ж Кремль не здатний захистити кораблями та винищувачами усі свої танкери. Такі судна будуть нестраховими, а військовий супровід - дорога справа. Це ще сильніше перевантажить бюджет РФ.