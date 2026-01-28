Времена изменились кардинально: как одна деталь санкций "топит" флот России

В декабре 2025 года российские "теневые" танкеры перевозили примерно 5 миллионов баррелей подсанкционной нефти в день. Это примерно 11% мировых морских перевозок нефти, а каждый пятый танкер в мире входил в состав "теневого флота".

Однако из-за санкций США и Европы сложилась ситуация, когда "токсичными" стали танкеры, перевозящие более 80% добываемой в РФ нефти. Эти танкеры не могут получать международную сертификацию, страховку, или даже пользоваться банками цивилизованных стран.

Евросоюз 21 января запретил импорт нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти. Под удар попали нефтяные производители из Турции, Индии и Китая - именно они изготавливают нефтепродукты из российского сырья.

Следующие санкции ЕС запретят европейским страховщикам обслуживать любые танкеры, перевозящие нефть из России. Ранее действовало исключение, которое позволяло страховку при условии, что танкер перевозит нефть, проданную ниже "ценового потолка".

Тяжелая судьба "теневых танкеров"

Подсанкционные танкеры столкнулись с массой проблем. Они вынуждены прокладывать более длинные маршруты, избегая проверок. Танкерам приходится чаще делать перевалку груза в море, чтобы скрыть его происхождение. А порты и покупатели не хотят попасть под санкции - поэтому для российской и иранской нефти наступили тяжелые времена.

В общем, пишет издание, сейчас производительность танкеров, попавших в "черный список" ЕС снизилась на 30%, а тех, что находятся в таком же списке США - аж на 70%. Это означает, что России нужно больше танкеров. При этом интересный момент - старые суда, которые имеют непонятную структуру собственности, при перепродаже дорожают. Для "белых" судов все наоборот.

Нет флага - нет защиты

Западные страны в последнее время сделали интересный ход, который создал немалые проблемы для "теневых" танкеров. Они фактически лишили такие суда флага.

Международное морское право требует, чтобы суда имели регистрацию и ходили под флагом, который позволяет легально посещать порты и совершать рейсы. Если судно подозревается в отсутствии флага, его может задержать любой военный флот в любых международных или в своих территориальных водах.

Для защиты танкеров от захвата РФ вынуждена брать их под прямой контроль. С середины декабря в морском реестре России добавилось 32 подсанкционных танкера. При этом российский морской реестр "закрыт": он принимает только корабли, принадлежащие непосредственно РФ.

Фокус с российским флагом теоретически делает танкеры более защищенными. Но в то же время он выводит их из "тени". К тому же Кремль не способен защитить кораблями и истребителями все свои танкеры. Такие суда будут нестраховыми, а военное сопровождение - дорогое дело. Это еще сильнее перегрузит бюджет РФ.