"Час зупинити бойню": Грем пригрозив Китаю за підтримку Путіна
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав миротворчі зусилля президента США Дональда Трампа і попередив Китай про наслідки за ймовірну підтримку війни Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Ліндсі Грема у соцмережі Х.
Сенатор зазначив, що провів "дуже гарну зустріч" з послом Китаю в США Сє Феном, під час якої обговорювалася низка нагальних глобальних питань, зокрема торгівля і війна між Україною та Росією.
Китайський посол нагадав, що ще на початку повномасштабного вторгнення, Пекін зайняв позицію досягнення миру через діалог і Грем погодився з такою концепцією.
У відповідь сенатор висловив сподівання, що "США зможуть налагодити справжній діалог з Китаєм, якого так бракує у випадку з російським диктатором Володимиром Путіним".
Він також підкреслив, що "поєднання припинення вогню зі щирими переговорами, може призвести до почесного і справедливого миру".
"Переважна більшість Сенату США вважає, що Путін уникає реальних переговорів, бо вважає, що з часом США та наші союзники зламаються. Це була б серйозна помилка, яка може вплинути на Китай та інші держави, які продовжують підтримувати нафтову економіку Путіна. Президент Трамп має рацію: настав час покласти край цій бойні", - зазначив Грем.
Мирний процес та зміна позиції Трампа
Після безрезультатних мирних переговорів у Стамбулі 16 травня через неприйнятні для Києва умови РФ, адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує миротворчі зусилля і раптово хитнулася вбік Москви.
17 травня Трамп анонсував "руйнівні" санкції проти Росії у разі відсутності прогресу в мирних переговорах.
Однак після тривалої телефонної розмови з Путіним 19 травня, президент США вирішив не поспішати з санкціями і заявив, що слід подивитися, як себе буде далі поводити Кремль.
Держсекретар Марко Рубіо заявив, що нові санкції змусять Москву вийти з переговорів.
Згодом Трамп шокував президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів відверто проросійськими заявами, а також не виключив виходу США з переговорного процесу.
За даними джерел агентства Bloomberg, Трамп раптово повірив у перемогу Росії та почав озвучувати меседжі Кремля.
Додамо, що на початку травня Ліндсі Грем заявив про підтримку в Сенаті законопроекту про санкції щодо країн-покупців російських нафти й газу. Обмеження передбачають введення 500% мита на імпорт із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.
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