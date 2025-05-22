"Час зупинити бойню": Грем пригрозив Китаю за підтримку Путіна

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав миротворчі зусилля президента США Дональда Трампа і попередив Китай про наслідки за ймовірну підтримку війни Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Ліндсі Грема у соцмережі Х.

Сенатор зазначив, що провів "дуже гарну зустріч" з послом Китаю в США Сє Феном, під час якої обговорювалася низка нагальних глобальних питань, зокрема торгівля і війна між Україною та Росією.

Китайський посол нагадав, що ще на початку повномасштабного вторгнення, Пекін зайняв позицію досягнення миру через діалог і Грем погодився з такою концепцією.

У відповідь сенатор висловив сподівання, що "США зможуть налагодити справжній діалог з Китаєм, якого так бракує у випадку з російським диктатором Володимиром Путіним".

Він також підкреслив, що "поєднання припинення вогню зі щирими переговорами, може призвести до почесного і справедливого миру".

"Переважна більшість Сенату США вважає, що Путін уникає реальних переговорів, бо вважає, що з часом США та наші союзники зламаються. Це була б серйозна помилка, яка може вплинути на Китай та інші держави, які продовжують підтримувати нафтову економіку Путіна. Президент Трамп має рацію: настав час покласти край цій бойні", - зазначив Грем.