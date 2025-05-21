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Трамп дав Європі зрозуміти, що "переконаний у перемозі Росії" у війні, - Bloomberg

Середа 21 травня 2025 18:24
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Трамп дав Європі зрозуміти, що "переконаний у перемозі Росії" у війні, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп після переговорів із головою Кремля Володимиром Путіним знову почав повторювати російську пропаганду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання нагадало, що Трамп цього тижня провів телефонну розмову з Путіним. При цьому американський лідер відмовився від вимог негайного припинення вогню і погроз санкціями. Це викликало в Європі побоювання, що Трамп відходить від раніше заявлених намірів швидко укласти мирну угоду.

За інформацією неназваних джерел видання, під час дзвінка з європейськими лідерами, який розпочався одразу після перемовин із Путіним, Трамп "дав зрозуміти, що переконаний у перемозі Росії, повторюючи низку наративів Кремля".

Що саме говорив американський президент - співрозмовники Bloomberg не розкривають.

Переговори Трампа з європейськими лідерами

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зідзвонився з російським диктатором Володимиром Путіним у понеділок, 19 травня.

Одразу ж після цього Трамп мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єром Італії Джорджею Мелоні, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн і президентом Фінляндії Александром Стуббом.

За інформацією Axios, Трамп заявив, що Путін нібито погодився на переговори з Україною, але брати участь у них США відмовляються.

При цьому американський лідер назвав пропозицію про нові санкції проти Росії "поганою ідеєю".

Після цього деякі з лідерів, які брали участь у дзвінку, виглядали "здивованими" або "шокованими".

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