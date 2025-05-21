Трамп дав Європі зрозуміти, що "переконаний у перемозі Росії" у війні, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання нагадало, що Трамп цього тижня провів телефонну розмову з Путіним. При цьому американський лідер відмовився від вимог негайного припинення вогню і погроз санкціями. Це викликало в Європі побоювання, що Трамп відходить від раніше заявлених намірів швидко укласти мирну угоду.

За інформацією неназваних джерел видання, під час дзвінка з європейськими лідерами, який розпочався одразу після перемовин із Путіним, Трамп "дав зрозуміти, що переконаний у перемозі Росії, повторюючи низку наративів Кремля".

Що саме говорив американський президент - співрозмовники Bloomberg не розкривають.