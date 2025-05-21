Трамп не поспішає з санкціями проти Кремля: побачимо, як поведе себе Росія

Президент США Дональд Трамп поки не збирається вводити санкції проти Росії. Він заявив, що потрібно подивитися на подальші кроки Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в Овальному кабінеті, де оголошував плани щодо системи ПРО "Золотий купол".

Трамп відповів на питання журналістів щодо останніх коментарів президента України Володимира Зеленського про санкції після телефонної розмови між ними напередодні.

Американський лідер заявив, що питання посилення санкцій проти Росії "буде моїм рішенням - і це не буде нічиє рішення більше".

"Побачимо, як поведе себе Росія. Побачимо, що станеться", - сказав Трамп.

При цьому президент США назвав теперішню стадію війни РФ проти України "критичним часом" та нагадав, що говорив російським диктатором Володимиром Путіним та європейськими лідерами.

"Знаєте, зараз у нас досить критичний час. Вчора я мав розмову протягом двох з половиною годин з президентом Путіним… Я також розмовляв з усіма європейськими - з багатьма з них - лідерами, але вони представляли всю [Європу]. І я думаю, що вчора у нас відбулася дуже хороша розмова", - додав він.

