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Трамп не поспішає з санкціями проти Кремля: побачимо, як поведе себе Росія

Вашингтон, Середа 21 травня 2025 09:53
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Трамп не поспішає з санкціями проти Кремля: побачимо, як поведе себе Росія Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп поки не збирається вводити санкції проти Росії. Він заявив, що потрібно подивитися на подальші кроки Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в Овальному кабінеті, де оголошував плани щодо системи ПРО "Золотий купол".

Трамп відповів на питання журналістів щодо останніх коментарів президента України Володимира Зеленського про санкції після телефонної розмови між ними напередодні.

Американський лідер заявив, що питання посилення санкцій проти Росії "буде моїм рішенням - і це не буде нічиє рішення більше".

"Побачимо, як поведе себе Росія. Побачимо, що станеться", - сказав Трамп.

При цьому президент США назвав теперішню стадію війни РФ проти України "критичним часом" та нагадав, що говорив російським диктатором Володимиром Путіним та європейськими лідерами.

"Знаєте, зараз у нас досить критичний час. Вчора я мав розмову протягом двох з половиною годин з президентом Путіним… Я також розмовляв з усіма європейськими - з багатьма з них - лідерами, але вони представляли всю [Європу]. І я думаю, що вчора у нас відбулася дуже хороша розмова", - додав він.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, лідери Європи пообіцяли, що запровадять додаткові санкції проти Росії, якщо та відмовиться від припинення вогню. Зокрема, такі заяви лунали від Британії, Франції та Німеччини.

Президент США Дональд Трамп також заявляв, що розглядає санкції, втім остаточної відповіді щодо цього не було. Президент України Володимир Зеленський наголошував, що від США залежить, чи буде і далі РФ заробляти на війну.

Напередодні державний секретар Марко Рубіо пояснив, чому США не поспішають з санкціями проти Росії. За його словами, Москва нібито може вийти з переговорів, якщо будуть запроваджені нові обмеження.

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