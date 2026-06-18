"Час завершувати цю війну": Зеленський підтвердив атаку на Московський НПЗ

"Цієї ночі наші далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону: вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України", - повідомив президент.

Він зазначив, що це цілком справедлива відповідь на російські удари по українських містах і громадах та ще один важливий результат роботи Сил оборони по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину.

Глава держави подякував Силам оборони та безпеки України - СБУ, СБС, ССО, ГУР, та ракетній бригаді - за спільну робота та влучність.

"Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії", - наголосив Зеленський.

У СБУ уточнили, що на Московському НПЗ фіксуються щонайменше чотири великі осередки займання. Піднімаються величезні стовпи густого чорного диму, які видно з різних районів Москви.

Попередньо удари українських безпілотників припали на резервуарний парк, установку АВТ (здійснює первинну переробку сирої нафти) та установку гідроочищення дизельного пального.

Московський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом Москви. Підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного пального для регіону, а також пальне для московських аеропортів.

Після попередньої атаки СБУ та Сил оборони 16 червня цього року завод вже тимчасово зупиняв роботу.