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"Время завершать эту войну": Зеленский подтвердил атаку на Московский НПЗ

10:28 18.06.2026 Чт
2 мин
Это уже вторая атака через неделю
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Этой ночью украинские дроны во второй раз за неделю нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Также были атакованы другие объекты противника в России и на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Этой ночью наши удары вновь достигли Московского региона: во второй раз за неделю был поражён Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины", - сообщил президент.

Он отметил, что это вполне справедливый ответ на российские удары по украинским городам и населенным пунктам и ещё один важный результат работы Сил обороны по объектам, обеспечивающим российскую военную машину.

Глава государства поблагодарил Силы обороны и безопасности Украины - СБУ, СБС, ССО, ГУР и ракетную бригаду - за совместную работу и меткость.

"В последние дни все наши партнеры отмечали точность и эффективность наших ударов средней дальности и дальнобойных санкций. Пора заканчивать эту войну, и Россия должна предпринять необходимые шаги в дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

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В СБУ уточнили, что на Московском НПЗ зафиксировано как минимум четыре крупных очага возгорания. В небо поднимаются огромные столбы густого черного дыма, которые видны из разных районов Москвы.

Предварительно удары украинских беспилотников пришлись на резервуарный парк, установку АВТ (осуществляющую первичную переработку сырой нефти) и установку гидроочистки дизельного топлива.

Московский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Москвы. Предприятие обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.

После предыдущей атаки СБУ и Сил обороны 16 июня этого года завод уже временно приостанавливал работу.

Атака на Москву

Напомним, в четверг, 18 июня, ночью и утром Москва и область подверглись самой массированной атаке украинских дронов. Под ударом вновь оказался НПЗ в Капотне. Там до сих пор бушует масштабный пожар.

Из-за атаки Московская кольцевая автодорога (МКАД) - одна из важнейших транспортных артерий города - частично перекрыта. Водителей просят искать объездные пути.

Также из-за угрозы в небе власти были вынуждены ввести план "Ковер". Дроны вынудили приостановить работу всех московских аэропортов: "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево".

Подробнее о результатах массированной атаки на Москву - читайте в материале РБК-Украина.

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