"Время завершать эту войну": Зеленский подтвердил атаку на Московский НПЗ

"Этой ночью наши удары вновь достигли Московского региона: во второй раз за неделю был поражён Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины", - сообщил президент.

Он отметил, что это вполне справедливый ответ на российские удары по украинским городам и населенным пунктам и ещё один важный результат работы Сил обороны по объектам, обеспечивающим российскую военную машину.

Глава государства поблагодарил Силы обороны и безопасности Украины - СБУ, СБС, ССО, ГУР и ракетную бригаду - за совместную работу и меткость.

"В последние дни все наши партнеры отмечали точность и эффективность наших ударов средней дальности и дальнобойных санкций. Пора заканчивать эту войну, и Россия должна предпринять необходимые шаги в дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

В СБУ уточнили, что на Московском НПЗ зафиксировано как минимум четыре крупных очага возгорания. В небо поднимаются огромные столбы густого черного дыма, которые видны из разных районов Москвы.

Предварительно удары украинских беспилотников пришлись на резервуарный парк, установку АВТ (осуществляющую первичную переработку сырой нефти) и установку гидроочистки дизельного топлива.

Московский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Москвы. Предприятие обеспечивает значительную часть рынка топлива российской столицы, поставляет ключевые объемы бензина и более 50% дизельного топлива для региона, а также топливо для московских аэропортов.

После предыдущей атаки СБУ и Сил обороны 16 июня этого года завод уже временно приостанавливал работу.