Час визначитись з цілями. В ОП закликали до фундаментальних рішень в новому етапі війни

Для України та її партнерів розпочався новий етап війни. Сьогодні важливо відмовитись від надмірної пасивності й визначитись з кінцевими цілями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Як відзначив Подоляк, сьогодні не можна сидіти осторонь й сподіватись, що все вирішиться само собою, а Російська Федерація раптом повернеться до довоєнного стану й буде здатною вести переговори.
"Не повернеться. Вкотре пропоную відмовитися від небезпечних ілюзій. Натомість вона буде наполегливо руйнувати мир, правила, право. Вона буде активно провокувати, шантажувати, принижувати, вбивати, вторгатися, втручатися, тероризувати", - пише Подоляк.
Як відзначив радник голови Офісу президента, новий етап потребує більш фундаментальних рішень, а саме:
Як відзначив нещодавно президент Володимир Зеленський, сьогодні війна перебуває на новому етапі. Зокрема зима ускладнить бойові дії.
В інтерв'ю The Economist лідер України розповів, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє того, що у довгій війні Росія програє. Особисто Володимир Зеленський не хоче думати про довготривалу війну, однак готується до цього. За його словами Україна готова "воювати в довгу, не втрачаючи людей".
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