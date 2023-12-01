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Зеленський заявив про нову фазу війни в Україні

Україна, П'ятниця 01 грудня 2023 10:55
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Зеленський заявив про нову фазу війни в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Війна в Україні перебуває на новому етапі. Очікується, що зима ускладнить бойові дії.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Associated Press.

"У нас нова фаза війни, і це факт. Зима в цілому - це нова фаза війни", - констатував він.

При цьому президент зазначив, що Україна не здасться.

Зеленський про війну в Україні

Буквально недавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що війна в Україні завершиться не так швидко, як би хотілося. Бо це не кіно, а "щоденна важка праця", за якою стоять життя українців та військових, та на яку потрібен час.

Раніше в інтерв'ю The Economist Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що у довгій війні він програє. При цьому він сам не хоче думати про довгу війну, але готується до цього.

Крім того, до цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова "воювати в довгу, не втрачаючи людей". За його словами, головне "мінімізувати жертви, як із прикладом Ізраїлю".

А в червні 2022 року український президент заявляв про бажання, щоб повномасштабна війна Росії проти України завершилася до кінця року, до настання зими.

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