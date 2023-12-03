Пора определиться с целями. В ОП призвали к фундаментальным решениям на новом этапе войны

Как отметил Подоляк, сегодня нельзя сидеть в стороне и надеяться, что все решится само собой, а Российская Федерация вдруг вернется к довоенному состоянию и будет способна вести переговоры.

"Не вернется. Еще раз предлагаю отказаться от опасных иллюзий. Вместо этого она будет настойчиво разрушать мир, правила, право. Она будет активно провоцировать, шантажировать, унижать, убивать, вторгаться, вмешиваться, терроризировать", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, новый этап требует более фундаментальных решений, а именно:

более глубоко и системно продуманных санкций против России. Ограничения должны уменьшать финансовые возможности страны-террориста.

ввести жестокие ограничения на нефть и газ. В частности, избегать лицемерных посреднических услуг, которые позволяют России продавать их в больших объемах.

попытаться найти правильный баланс в поставках военной техники. Без бюрократии и сомнений. В частности ставка должна быть на авиацию, беспилотники, радиоэлектронные системы управления, ракеты большой дальности.

Новый этап войны

Как отметил недавно президент Владимир Зеленский, сегодня война находится на новом этапе. В частности зима усложнит боевые действия.

В интервью The Economist лидер Украины рассказал, что российский диктатор Владимир Путин не понимает того, что в долгой войне Россия проиграет. Лично Владимир Зеленский не хочет думать о долговременной войне, однако готовится к этому. По его словам Украина готова "воевать в долгую, не теряя людей".