Час виконати обіцянки: Бундестаг закликав Мерца передати Україні ракети Taurus

Нуріпур під час свого виступу в німецькому парламенті закликав нарешті передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, які Берлін вже кілька років не може надати Києву.

"Добре, що канцлер Мерц претендує на лідерську роль для Німеччини. Мерц тепер повинен дотримуватися того, чого він справедливо вимагав, перебуваючи в опозиції, і розчистити шлях для постачання Taurus", - зазначив він.

Нуріпур додав, що чергова відмова Україні в ракетах буде коштувати людських життів. "Телефонна підтримка" президента України Володимира Зеленського вже недостатня, потрібно тиснути на російського диктатора Володимира Путіна.

"Відмова від крилатих ракет Україні коштує життів. Різдво, на жаль, ще раз це продемонструвало... ЄС повинен посилити тиск на Путіна. Путін - єдиний, хто може негайно припинити цю жахливу війну. Без тиску він не зрушить з місця", - додав парламентар.

Нуріпур також підкреслив, що за всі ці роки можна було зрозуміти одну закономірність: чим слабша позиція Європи, тим безжальніше вчиняє теракти Путін. Він не зацікавлений у мирі, російський диктатор розуміє тільки мову сили.



"Путін не хоче миру. Він дає це зрозуміти щодня. Він хоче пригнічувати Україну і посилає смерть на Різдво", - резюмував німецький депутат.