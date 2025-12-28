Время выполнить обещания: Бундестаг призвал Мерца передать Украине ракеты Taurus

Нурипур во время своего выступления в немецком парламенте призвал наконец передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые Берлин уже несколько лет не может предоставить Киеву.

"Хорошо, что канцлер Мерц претендует на лидерскую роль для Германии. Мерц теперь должен придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции, и расчистить путь для поставки Taurus", - отметил он.

Нурипур добавил, что очередной отказ Украине в ракетах будет стоить человеческих жизней. "Телефонная поддержка" президента Украины Владимира Зеленского уже недостаточна, нужно давить на российского диктатора Владимира Путина.

"Отказ от крылатых ракет Украине стоит жизней. Рождество, к сожалению, еще раз это продемонстрировало... ЕС должен усилить давление на Путина. Путин - единственный, кто может немедленно прекратить эту ужасную войну. Без давления он не сдвинется с места", - добавил парламентарий.

Нурипур также подчеркнул, что за все эти годы можно было понять одну закономерность: чем слабее позиция Европы, тем безжалостнее совершает теракты Путин. Он не заинтересован в мире, российский диктатор понимает только язык силы.



"Путин не хочет мира. Он дает это понять ежедневно. Он хочет подавлять Украину и посылает смерть на Рождество", - резюмировал немецкий депутат.