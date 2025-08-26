Час для сенсацій. Хто гратиме у 1/16 фіналу Кубка України з футболу?

У Кубку України завершилися матчі 1/32 фіналу, і вже визначилися учасники наступної стадії турніру. Виявилися сенсації - від турніру вилетіли одразу чотири клуби української Прем'єр-Ліги, а один із поєдинків завершився рекордною серією пенальті.
Про результати змагань повідомляє РБК-УКраїна.
У матчах 1/32 фіналу Кубка України взяли участь 56 команд - серед них 8 клубів, що пройшли кваліфікаційний раунд, 32 команди Першої та Другої ліг, чотири представники аматорської асоціації футболу України та 12 клубів УПЛ.
Чотири команди Прем'єр-ліги достроково покинули турнір. "Зоря" поступилася "Чорноморцю", а новачок УПЛ "Епіцентр" програв аматорському клубу "Агротех" у серії післяматчевих пенальті.
"Кудрівка" програла "Лівому Берегу", а "Колос" не зміг здолати "Локомотив". Полтавська "Ворскла" зазнала поразки від "Вікторії" з Сум, а "Оболонь" поступилася "Металісту 1925".
Крім того, вісім матчів 1/32 фіналу завершилися серією пенальті. Найдовшою стала серія 11-метрових ударів між аматорським "Денгоффом" та клубом Першої ліги "Прикарпаття-Благо". Футболісти виконали 24 удари, а матч завершився з рахунком 11:10 на користь "Денгоффа".
Серед аматорів та нижчолігових клубів до наступного раунду пройшли також "Полісся Ставки" та "Олімпія".
Найбільшу перемогу в 1/32 фіналу здобули львівські "Карпати", які розгромили "Пенуел" з Кривого Рогу з рахунком 8:0.
Ця перемога стала рекордною за результативністю на цьому етапі Кубка і додала клубу особливого кубкового шарму, враховуючи, що цьогоріч виповнюється 20 років із пам’ятного виходу "левів" у півфінал Кубка України.
Жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу відбудеться у четвер, 28 серпня.
Трансляція всіх кубкових поєдинків буде у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.
Раніше ми повідомляли, що Кубок України проводиться у новому форматі з суттєвими змінами.
