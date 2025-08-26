Время для сенсаций. Кто будет играть в 1/16 финала Кубка Украины по футболу?

Сенсационные результаты и поражения клубов УПЛ

В матчах 1/32 финала Кубка Украины приняли участие 56 команд - среди них 8 клубов, прошедших квалификационный раунд, 32 команды Первой и Второй лиг, четыре представителя любительской ассоциации футбола Украины и 12 клубов УПЛ.

Четыре команды Премьер-лиги досрочно покинули турнир. "Заря" уступила "Черноморцу", а новичок УПЛ "Эпицентр" проиграл любительскому клубу "Агротех" в серии послематчевых пенальти.

"Кудривка" проиграла "Левому Берегу", а "Колос" не смог одолеть "Локомотив". Полтавская "Ворскла" потерпела поражение от "Виктории" из Сум, а "Оболонь" уступила "Металлисту 1925".

Кубковые сенсации и рекорды

Кроме того, восемь матчей 1/32 финала завершились серией пенальти. Самой длинной стала серия 11-метровых ударов между любительским "Денгоффом" и клубом Первой лиги "Прикарпатье-Благо". Футболисты выполнили 24 удара, а матч завершился со счетом 11:10 в пользу "Денгоффа".

Среди любителей и клубов низшей лиги в следующий раунд прошли также "Полесье Ставки" и "Олимпия".

Самую большую победу в 1/32 финала одержали львовские "Карпаты", которые разгромили "Пенуэл" из Кривого Рога со счетом 8:0.

Эта победа стала рекордной по результативности на этом этапе Кубка и добавила клубу особого кубкового шарма, учитывая, что в этом году исполняется 20 лет с памятного выхода "львов" в полуфинал Кубка Украины.

Все результаты матчей 1/32 финала Кубка Украины по футболу:

"Маяк" (Сарны) - "Металлист" (Харьков) 0:2

"Виктория" (Сумы) - "Ворскла" (Полтава) 1:0

"Карбон" (Черкассы) - "Ингулец" (Петрово) 1:2

"Локомотив" (Киев) - "Колос" (Ковалевка) 2:2 (4:2 после пенальти)

"IRON" (Запорожье) - СК "Полтава" (Полтава) 0:5

"Олимпия" (Савинцы) - "Ольховцы" (Ольховцы) 1:1 (3:1 после пенальти)

"Денгофф" (Дениховка) - "Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск) 2:2 (11:10 после пенальти)

"Агротех" (Тишковка) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский) 1:1 (7:6 после пенальти)

"Черноморец" (Одесса) - "Заря" (Луганск) 2:1

"Фазенда" (Черновцы) - "Металлург" (Запорожье) 0:1

"Авангард" (Лозовая) - "Буковина" (Черновцы) 0:3

"Пробий" (Городенка) - ЛНЗ (Черкассы) 0:1

"Коростень/Агро-Нива" (Житомир) - "Верес" (Ровно) 0:4

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Тростянец" (Тростянец) 0:0 (4:3 после пенальти)

"Скала 1911" (Стрый) - "Подолье" (Хмельницкий) 0:0 (4:5 после пенальти)

"Левый Берег" (Киев) - "Кудривка" (Кудривка) 0:0 (3:0 после пенальти)

"Колос" (Полонное) - "Нефтяник-Долина" (Ивано-Франковск) 0:0 (4:1 после пенальти)

"Пенуэл" (Кривой Рог) - "Карпаты" (Львов) 0:8

"Куликов-Белка" (Куликов) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 0:3

"Кормил" (Яворов) - "Рух" (Львов) 1:2

"Ужгород" (Ужгород) - "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь) 1:2

"Нива" (Винница) - ЮКСА (Киев) 1:3

"Металлист 1925" (Харьков) - "Оболонь" (Киев) 2:0

"Реал Фарма" (Одесса) - "Нива" (Тернополь) 0:3

"Чайка" (Петропавловская Борщаговка) - "Лесное" (Киев) 0:4

"Диназ" (Киев) - "Агробизнес" (Волочиск) 0:3

"Атлет" (Киев) - "Чернигов" (Чернигов) 0:1

"Полесье Ставки" (Киев) - "Ребел" (Киев) 3:0

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу состоится в четверг, 28 августа.