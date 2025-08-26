Время для сенсаций. Кто будет играть в 1/16 финала Кубка Украины по футболу?

В Кубке Украины завершились матчи 1/32 финала, и уже определились участники следующей стадии турнира. Проявились сенсации - от турнира вылетели сразу четыре клуба украинской Премьер-Лиги, а один из поединков завершился рекордной серией пенальти.
О результатах соревнований сообщает РБК-УКраина.
В матчах 1/32 финала Кубка Украины приняли участие 56 команд - среди них 8 клубов, прошедших квалификационный раунд, 32 команды Первой и Второй лиг, четыре представителя любительской ассоциации футбола Украины и 12 клубов УПЛ.
Четыре команды Премьер-лиги досрочно покинули турнир. "Заря" уступила "Черноморцу", а новичок УПЛ "Эпицентр" проиграл любительскому клубу "Агротех" в серии послематчевых пенальти.
"Кудривка" проиграла "Левому Берегу", а "Колос" не смог одолеть "Локомотив". Полтавская "Ворскла" потерпела поражение от "Виктории" из Сум, а "Оболонь" уступила "Металлисту 1925".
Кроме того, восемь матчей 1/32 финала завершились серией пенальти. Самой длинной стала серия 11-метровых ударов между любительским "Денгоффом" и клубом Первой лиги "Прикарпатье-Благо". Футболисты выполнили 24 удара, а матч завершился со счетом 11:10 в пользу "Денгоффа".
Среди любителей и клубов низшей лиги в следующий раунд прошли также "Полесье Ставки" и "Олимпия".
Самую большую победу в 1/32 финала одержали львовские "Карпаты", которые разгромили "Пенуэл" из Кривого Рога со счетом 8:0.
Эта победа стала рекордной по результативности на этом этапе Кубка и добавила клубу особого кубкового шарма, учитывая, что в этом году исполняется 20 лет с памятного выхода "львов" в полуфинал Кубка Украины.
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу состоится в четверг, 28 августа.
Трансляция всех кубковых поединков будет в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.
