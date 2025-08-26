Час для сенсацій. Хто гратиме у 1/16 фіналу Кубка України з футболу?

У Кубку України завершилися матчі 1/32 фіналу, і вже визначилися учасники наступної стадії турніру. Виявилися сенсації - від турніру вилетіли одразу чотири клуби української Прем'єр-Ліги, а один із поєдинків завершився рекордною серією пенальті.

Сенсаційні результати та поразки клубів УПЛ

У матчах 1/32 фіналу Кубка України взяли участь 56 команд - серед них 8 клубів, що пройшли кваліфікаційний раунд, 32 команди Першої та Другої ліг, чотири представники аматорської асоціації футболу України та 12 клубів УПЛ.

Чотири команди Прем'єр-ліги достроково покинули турнір. "Зоря" поступилася "Чорноморцю", а новачок УПЛ "Епіцентр" програв аматорському клубу "Агротех" у серії післяматчевих пенальті.

"Кудрівка" програла "Лівому Берегу", а "Колос" не зміг здолати "Локомотив". Полтавська "Ворскла" зазнала поразки від "Вікторії" з Сум, а "Оболонь" поступилася "Металісту 1925".

Кубкові сенсації та рекорди

Крім того, вісім матчів 1/32 фіналу завершилися серією пенальті. Найдовшою стала серія 11-метрових ударів між аматорським "Денгоффом" та клубом Першої ліги "Прикарпаття-Благо". Футболісти виконали 24 удари, а матч завершився з рахунком 11:10 на користь "Денгоффа".

Серед аматорів та нижчолігових клубів до наступного раунду пройшли також "Полісся Ставки" та "Олімпія".

Найбільшу перемогу в 1/32 фіналу здобули львівські "Карпати", які розгромили "Пенуел" з Кривого Рогу з рахунком 8:0.

Ця перемога стала рекордною за результативністю на цьому етапі Кубка і додала клубу особливого кубкового шарму, враховуючи, що цьогоріч виповнюється 20 років із пам’ятного виходу "левів" у півфінал Кубка України.

Всі результати матчів 1/32 фіналу Кубка України з футболу:

"Маяк" (Сарни) - "Металіст" (Харків) 0:2

"Вікторія" (Суми) - "Ворскла" (Полтава) 1:0

"Карбон" (Черкаси) - "Інгулець" (Петрове) 1:2

"Локомотив" (Київ) - "Колос" (Ковалівка) 2:2 (4:2 після пенальті)

"IRON" (Запоріжжя) - СК "Полтава" (Полтава) 0:5

"Олімпія" (Савинці) - "Вільхівці" (Вільхівці) 1:1 (3:1 після пенальті)

"Денгофф" (Денихівка) - "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ) 2:2 (11:10 після пенальті)

"Агротех" (Тишківка) - "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський) 1:1 (7:6 після пенальті)

"Чорноморець" (Одеса) - "Зоря" (Луганськ) 2:1

"Фазенда" (Чернівці) - "Металург" (Запоріжжя) 0:1

"Авангард" (Лозова) - "Буковина" (Чернівці) 0:3

"Пробій" (Городенка) - ЛНЗ (Черкаси) 0:1

"Коростень/Агро-Нива" (Житомир) - "Верес" (Рівне) 0:4

"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Тростянець" (Тростянець) 0:0 (4:3 після пенальті)

"Скала 1911" (Стрий) - "Поділля" (Хмельницький) 0:0 (4:5 після пенальті)

"Лівий Берег" (Київ) - "Кудрівка" (Кудрівка) 0:0 (3:0 після пенальті)

"Колос" (Полонне) - "Нафтовик-Долина" (Івано-Франківськ) 0:0 (4:1 після пенальті)

"Пенуел" (Кривий Ріг) - "Карпати" (Львів) 0:8

"Куликів-Білка" (Куликів) - "Кривбас" (Кривий Ріг) 0:3

"Корміл" (Яворів) - "Рух" (Львів) 1:2

"Ужгород" (Ужгород) - "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь) 1:2

"Нива" (Вінниця) - ЮКСА (Київ) 1:3

"Металіст 1925" (Харків) - "Оболонь" (Київ) 2:0

"Реал Фарма" (Одеса) - "Нива" (Тернопіль) 0:3

"Чайка" (Петропавлівська Борщагівка) - "Лісне" (Київ) 0:4

"Діназ" (Київ) - "Агробізнес" (Волочиськ) 0:3

"Атлет" (Київ) - "Чернігів" (Чернігів) 0:1

"Полісся Ставки" (Київ) - "Ребел" (Київ) 3:0

Жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу відбудеться у четвер, 28 серпня.