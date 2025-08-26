ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Время для сенсаций. Кто будет играть в 1/16 финала Кубка Украины по футболу?

Вторник 26 августа 2025 11:54
UA EN RU
Время для сенсаций. Кто будет играть в 1/16 финала Кубка Украины по футболу? ФК "Карпаты" в 1/16 финала Кубка Украины (фото: fckarpaty.org.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

В Кубке Украины завершились матчи 1/32 финала, и уже определились участники следующей стадии турнира. Проявились сенсации - от турнира вылетели сразу четыре клуба украинской Премьер-Лиги, а один из поединков завершился рекордной серией пенальти.

О результатах соревнований сообщает РБК-УКраина.

Сенсационные результаты и поражения клубов УПЛ

В матчах 1/32 финала Кубка Украины приняли участие 56 команд - среди них 8 клубов, прошедших квалификационный раунд, 32 команды Первой и Второй лиг, четыре представителя любительской ассоциации футбола Украины и 12 клубов УПЛ.

Четыре команды Премьер-лиги досрочно покинули турнир. "Заря" уступила "Черноморцу", а новичок УПЛ "Эпицентр" проиграл любительскому клубу "Агротех" в серии послематчевых пенальти.

"Кудривка" проиграла "Левому Берегу", а "Колос" не смог одолеть "Локомотив". Полтавская "Ворскла" потерпела поражение от "Виктории" из Сум, а "Оболонь" уступила "Металлисту 1925".

Кубковые сенсации и рекорды

Кроме того, восемь матчей 1/32 финала завершились серией пенальти. Самой длинной стала серия 11-метровых ударов между любительским "Денгоффом" и клубом Первой лиги "Прикарпатье-Благо". Футболисты выполнили 24 удара, а матч завершился со счетом 11:10 в пользу "Денгоффа".

Среди любителей и клубов низшей лиги в следующий раунд прошли также "Полесье Ставки" и "Олимпия".

Самую большую победу в 1/32 финала одержали львовские "Карпаты", которые разгромили "Пенуэл" из Кривого Рога со счетом 8:0.

Эта победа стала рекордной по результативности на этом этапе Кубка и добавила клубу особого кубкового шарма, учитывая, что в этом году исполняется 20 лет с памятного выхода "львов" в полуфинал Кубка Украины.

Все результаты матчей 1/32 финала Кубка Украины по футболу:

  • "Маяк" (Сарны) - "Металлист" (Харьков) 0:2
  • "Виктория" (Сумы) - "Ворскла" (Полтава) 1:0
  • "Карбон" (Черкассы) - "Ингулец" (Петрово) 1:2
  • "Локомотив" (Киев) - "Колос" (Ковалевка) 2:2 (4:2 после пенальти)
  • "IRON" (Запорожье) - СК "Полтава" (Полтава) 0:5
  • "Олимпия" (Савинцы) - "Ольховцы" (Ольховцы) 1:1 (3:1 после пенальти)
  • "Денгофф" (Дениховка) - "Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск) 2:2 (11:10 после пенальти)
  • "Агротех" (Тишковка) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский) 1:1 (7:6 после пенальти)
  • "Черноморец" (Одесса) - "Заря" (Луганск) 2:1
  • "Фазенда" (Черновцы) - "Металлург" (Запорожье) 0:1
  • "Авангард" (Лозовая) - "Буковина" (Черновцы) 0:3
  • "Пробий" (Городенка) - ЛНЗ (Черкассы) 0:1
  • "Коростень/Агро-Нива" (Житомир) - "Верес" (Ровно) 0:4
  • "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - "Тростянец" (Тростянец) 0:0 (4:3 после пенальти)
  • "Скала 1911" (Стрый) - "Подолье" (Хмельницкий) 0:0 (4:5 после пенальти)
  • "Левый Берег" (Киев) - "Кудривка" (Кудривка) 0:0 (3:0 после пенальти)
  • "Колос" (Полонное) - "Нефтяник-Долина" (Ивано-Франковск) 0:0 (4:1 после пенальти)
  • "Пенуэл" (Кривой Рог) - "Карпаты" (Львов) 0:8
  • "Куликов-Белка" (Куликов) - "Кривбасс" (Кривой Рог) 0:3
  • "Кормил" (Яворов) - "Рух" (Львов) 1:2
  • "Ужгород" (Ужгород) - "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь) 1:2
  • "Нива" (Винница) - ЮКСА (Киев) 1:3
  • "Металлист 1925" (Харьков) - "Оболонь" (Киев) 2:0
  • "Реал Фарма" (Одесса) - "Нива" (Тернополь) 0:3
  • "Чайка" (Петропавловская Борщаговка) - "Лесное" (Киев) 0:4
  • "Диназ" (Киев) - "Агробизнес" (Волочиск) 0:3
  • "Атлет" (Киев) - "Чернигов" (Чернигов) 0:1
  • "Полесье Ставки" (Киев) - "Ребел" (Киев) 3:0

Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу состоится в четверг, 28 августа.

Где смотреть матчи

Трансляция всех кубковых поединков будет в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТВ.

Ранее мы сообщали, что Кубок Украины проводится в новом формате с существенными изменениями.

Также читайте о составе сборной Украины на матчи против Франции и Азербайджана в квалификации ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кубок Украины Футбол
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы