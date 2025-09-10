Час для сенсацій: хто лідирує у відборі на ЧС-2026

Англія наблизилася до гарантії виходу на ЧС-2026

За підсумками вересневого циклу Англія стала єдиною збірною, яка серйозно наблизилася до кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.

Під керівництвом тренера команда виграла всі п’ять матчів відбору і випереджає найближчого переслідувача Албанію на сім очок.

"Якщо Англія здобуде перемогу у жовтневому вікні, команда гарантовано вийде на ЧС-2026", - зазначають експерти.

Вражаючі результати Норвегії та інших лідерів

Також ідеальний старт у кваліфікації демонструє Норвегія, яка після п’яти матчів має 15 очок.

В останньому поєдинку норвежці розгромили Молдову з рахунком 11:1. Друге місце у групі займає Італія з дев’ятьма очками, проте має ще один матч у запасі.

Серед інших відзначаються Швейцарія, Іспанія, Португалія та Франція, які також здобули по дві перемоги у вересневих матчах.

Французи встигли перемогти і збірну України, що наразі займає третє місце у групі D з одним очком. Попереду також Ісландія.

Сенсація відбору: Словаччина випередила Німеччину

Найбільш несподіваним результатом вересневого вікна стало лідерство Словаччини у групі A, де грає й Німеччина. Словаччина виграла обидва стартові матчі і йде з шістьма очками, тоді як Німеччина та Північна Ірландія мають по три очки.

Турнірні таблиці після вересня

Група A: 1. Словаччина - 6, 2. Північна Ірландія - 3, 3. Німеччина - 3, 4. Люксембург - 0

Група B: 1. Швейцарія - 6, 2. Косово - 3, 3. Швеція - 1, 4. Словенія - 1

Група C: 1. Данія - 4, 2. Шотландія - 4, 3. Греція - 3, 4. Білорусь - 0

Група D: 1. Франція - 6, 2. Ісландія - 3, 3. Україна - 1, 4. Азербайджан - 1

Група E: 1. Іспанія - 6, 2. Грузія - 3, 3. Туреччина - 3, 4. Болгарія - 0

Група F: 1. Португалія - 6, 2. Вірменія - 3, 3. Угорщина - 1, 4. Ірландія - 1

Група G: 1. Нідерланди - 10, 2. Польща - 10, 3. Фінляндія - 7, 4. Литва - 3, 5. Мальта - 2

Група H: 1. Боснія і Герцеговина - 12, 2. Австрія - 12, 3. Румунія - 7, 4. Кіпр - 4, 5. Сан-Марино - 0

Група I: 1. Норвегія - 15, 2. Італія - 9, 3. Ізраїль - 9, 4. Естонія - 3, 5. Молдова - 0

Група J: 1. Північна Македонія - 11, 2. Бельгія - 10, 3. Вельс - 10, 4. Казахстан - 3, 5. Ліхтенштейн - 0

Група K: 1. Англія - 15, 2. Албанія - 8, 3. Сербія - 7, 4. Латвія - 4, 5. Андорра - 0

Група L: 1. Хорватія - 12, 2. Чехія - 12, 3. Фарерські острови - 6, 4. Чорногорія - 6, 5. Гібралтар - 0