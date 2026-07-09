Час рятує життя: медичний батальйон терміново збирає кошти на позашляховик

Перший окремий медичний батальйон потребує компактного позашляховика для оперативної координації роботи підрозділів та евакуації поранених захисників.

Надійний позашляховик для медиків

Начальник штабу цього підрозділу хірург з позивним "Гора" (Олексій) рятував бійців на стабілізаційних пунктах та у прифронтових госпіталях із лютого 2022 року. Зараз до його завдань входить відповідальність за логістику та координацію роботи батальйону.

Для медиків на передовій мобільність - це критичний фактор. Нинішня машина підрозділу надто громіздка, що робить її помітною ціллю для ворожих дронів, а висока витрата пального (понад 20 л на 100 км) створює серйозні логістичні проблеми в умовах фронту.

Медики 1 окремого медичного батальйону (фото: 1 окремий медичний батальйон)

Яке авто допоможе рятувати життя

Команда медиків шукає Suzuki Jimny. Це ідеальний варіант для бойових умов:

Компактність: автомобіль менш помітний для противника.

автомобіль менш помітний для противника. Прохідність: здатен долати бездоріжжя там, де зупиняється інша техніка.

здатен долати бездоріжжя там, де зупиняється інша техніка. Економічність: суттєва економія пального та витрат на обслуговування.

Ціль збору: 500 000 гривень

Збір ініціювала дружина Олексія, Наталя, яка офіційно зареєстрована в Державному реєстрі волонтерів. Прозорість передачі гарантована: автомобіль оформлять через благодійний фонд та передадуть медичному батальйону.

Медикам потрібно зібрати 500 тисяч гривень на авто (інфографіка 1 окремий медичний батальйон)

"Наша мета - забезпечити медиків транспортом, який дозволить їм вчасно дістатися до поранених. Кожна гривня сьогодні - це шанс на врятоване життя бійця", - зазначають волонтери.

Як підтримати медичний батальйон: