Время спасает жизнь: медицинский батальон срочно собирает средства на внедорожник
Первый отдельный медицинский батальон нуждается в компактном внедорожнике для оперативной координации работы подразделений и эвакуации раненых защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Надежный внедорожник для медиков
Начальник штаба этого подразделения хирург с позывным "Гора" (Алексей) спасал бойцов на стабилизационных пунктах и в прифронтовых госпиталях с февраля 2022 года. Сейчас в задачи входит ответственность за логистику и координацию работы батальона.
Для медиков на передовой мобильность - это критический фактор. Нынешняя машина подразделения слишком большая, что делает ее заметной целью для вражеских дронов, а высокий расход горючего (свыше 20 л на 100 км) создает серьезные логистические проблемы в условиях фронта.
Медики 1 отдельного медицинского батальона (фото: 1 отдельный медицинский батальон)
Какое авто поможет спасать жизнь
Команда медиков ищет Suzuki Jimny. Это идеальный вариант для боевых условий:
- Компактность: автомобиль менее заметен для противника.
- Проходимость: способен преодолевать бездорожье там, где останавливается другая техника.
- Экономичность: существенная экономия топлива и затрат на обслуживание.
Цель сбора: 500 000 гривен
Сбор инициировала жена Алексея, Наталья, официально зарегистрированная в Государственном реестре волонтеров. Прозрачность передачи гарантирована: автомобиль оформят через благотворительный фонд и передадут медицинскому батальону.
Медикам нужно собрать 500 тысяч гривен на авто (инфографика 1 отдельный медицинский батальон)
"Наша цель - обеспечить медиков транспортом, который позволит им вовремя добраться до раненых. Каждая гривна сегодня - это шанс на спасенную жизнь бойца", - отмечают волонтеры.
Как поддержать медицинский батальон:
- Гривневая "банка" (Монобанк): send.monobank
- PayPal (для донатов из-за границы): dokglazik@gmail.com
Ранее мы писали о том, что на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наземные роботизированные комплексы, защищенные подземные стабилизационные пункты и полная цифровизация становятся главными приоритетами для спасения жизней военных на фронте.
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