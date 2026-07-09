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Время спасает жизнь: медицинский батальон срочно собирает средства на внедорожник

10:28 09.07.2026 Чт
2 мин
Нынешнее авто слишком большое, это делает его целью для вражеских дронов
aimg Василина Копытко
Время спасает жизнь: медицинский батальон срочно собирает средства на внедорожник 1 отдельный медбатальон спасает военных на фронте (фото: 1 отдельный медицинский батальон)
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Первый отдельный медицинский батальон нуждается в компактном внедорожнике для оперативной координации работы подразделений и эвакуации раненых защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Надежный внедорожник для медиков

Начальник штаба этого подразделения хирург с позывным "Гора" (Алексей) спасал бойцов на стабилизационных пунктах и ​​в прифронтовых госпиталях с февраля 2022 года. Сейчас в задачи входит ответственность за логистику и координацию работы батальона.

Для медиков на передовой мобильность - это критический фактор. Нынешняя машина подразделения слишком большая, что делает ее заметной целью для вражеских дронов, а высокий расход горючего (свыше 20 л на 100 км) создает серьезные логистические проблемы в условиях фронта.

Время спасает жизнь: медицинский батальон срочно собирает средства на внедорожник

Время спасает жизнь: медицинский батальон срочно собирает средства на внедорожникМедики 1 отдельного медицинского батальона (фото: 1 отдельный медицинский батальон)

Какое авто поможет спасать жизнь

Команда медиков ищет Suzuki Jimny. Это идеальный вариант для боевых условий:

  • Компактность: автомобиль менее заметен для противника.
  • Проходимость: способен преодолевать бездорожье там, где останавливается другая техника.
  • Экономичность: существенная экономия топлива и затрат на обслуживание.

Цель сбора: 500 000 гривен

Сбор инициировала жена Алексея, Наталья, официально зарегистрированная в Государственном реестре волонтеров. Прозрачность передачи гарантирована: автомобиль оформят через благотворительный фонд и передадут медицинскому батальону.

Время спасает жизнь: медицинский батальон срочно собирает средства на внедорожникМедикам нужно собрать 500 тысяч гривен на авто (инфографика 1 отдельный медицинский батальон)

"Наша цель - обеспечить медиков транспортом, который позволит им вовремя добраться до раненых. Каждая гривна сегодня - это шанс на спасенную жизнь бойца", - отмечают волонтеры.

Как поддержать медицинский батальон:

  • Гривневая "банка" (Монобанк): send.monobank
  • PayPal (для донатов из-за границы): dokglazik@gmail.com

Ранее мы писали о том, что на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наземные роботизированные комплексы, защищенные подземные стабилизационные пункты и полная цифровизация становятся главными приоритетами для спасения жизней военных на фронте.

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