"Час переписувати промову": в ОП висміяли перенесення виступу Путіна щодо "референдумів"

Виступ президента РФ Володимира Путіна щодо проведення "референдумів" переносили декілька разів. З такого перебігу подій вже встигли посміятися в Офісі президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави ОП Михайла Подоляка.

Варто зазначити, що наміри Росії про проведення псевдореферендумів жорстко розкритикували в Євросоюзі й НАТО , а також у низці розвинених країн світу.

"Час "переписувати промову". Автор потенційного "шедевру про "референдуми" просто побачив реакцію (міжнародної спільноти - ред.)", - написав посадовець.

Нагадаємо, Україна закликала міжнародну спільноту ввести нові санкції проти Росії у відповідь на наміри провести "референдуми".

До слова, президент Володимир Зеленський наголосив, що позиції нашої держави чіткі та добре відомі й вони не зміняться "від шуму звідкись".

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