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ЄС пригрозив Росії санкціями у відповідь на оголошення псевдореферендумів

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Вівторок 20 вересня 2022 22:47
ЄС пригрозив Росії санкціями у відповідь на оголошення псевдореферендумів Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії Євросоюзу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський союз пригрозив введенням санкцій проти Росії у відповідь на оголошення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України. Країни-члени ЄС не визнаватимуть їхніх результатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля.

Він зазначив, що оголошення про проведення псевдореферендумів - це спроба Росії легітимізувати свій незаконний військовий контроль, яка спрямована на силову зміну кордонів України, що є явним порушенням Статуту ООН та незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Європейський Союз рішуче засуджує ці заплановані незаконні "референдуми", які суперечать законній і демократично обраній українській владі, порушують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та є грубим порушенням міжнародного права. Результати таких дій будуть недійсними та не будуть визнані ЄС та його державами-членами", - сказав він.

Боррель додав, що незаконні "голосування" за жодних обставин не можна вважати вільним волевиявленням людей, які проживають у захоплених регіонах під постійною російською військовою загрозою та залякуванням.

Він запевнив, що Росія, її політичне керівництво та всі причетні до цих "референдумів" та інших порушень міжнародного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності. Також будуть розглянуті додаткові обмежувальні заходи проти Росії.

ЄС залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і закликає РФ негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Зазначимо, що Україна закликала міжнародну спільноту ввести нові санкції проти Росії у відповідь на наміри провести "референдуми".

У Європарламенті заявили, що жодні "референдуми" не змінять позицію Європи щодо України.

А НАТО вважатиме нелегітимними псевдореферендуми на окупованих територіях.

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