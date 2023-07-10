ua ru
Пн, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Час обіцянок закінчився. Україна має стати членом НАТО, - президент Литви

Новость на русском →
Понеділок 10 липня 2023 14:25
Час обіцянок закінчився. Україна має стати членом НАТО, - президент Литви Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна повинна стати членом НАТО, тому Альянс має вирішити, як забезпечити її приєднання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Україна має стати членом НАТО. Час обіцянок закінчився, треба дивитися як це забезпечити", - сказав він.

Науседа додав, що НАТО - дуже міцний альянс, тож він має забезпечувати єдність та солідарність. Він також додав, що усі намагання роз'єднати його зазнали невдачі.

"НАТО є організацією консенсусу. Я сподіваюсь, що ми зможемо дійти компромісу у цьому питанні. Важливо щоб завтра-післязавтра були прийняті рішення, які б зробити так, що членство України в НАТО було не теорією, а практичною можливістю", - додав президент Литви.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна хоче отримати запрошення до вступу в НАТО після закінчення війни під час саміту, який пройде 11-12 липня. При цьому Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів підтвердять, що Україна приєднається до Альянсу.

Зазначимо, що сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени Альянсу погодилися скасувати ПДЧ для України.

До того ж, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, поки вона не стане повноправним членом НАТО.

Нагадаємо, Науседа заявив, що рішення, які ухвалять на саміті у Вільнюсі, не повинні розчарувати українців. За його словами, наша держава отримає "не все, але багато".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Литва
NEWS
Чи будуть гарантії та запрошення? Усі розклади для України за день до саміту НАТО
Чи будуть гарантії та запрошення? Усі розклади для України за день до саміту НАТО
DAILY
Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи