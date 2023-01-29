Час може бути на боці Росії. WSJ пояснила, чому Захід збільшив допомогу Україні
За рішенням різко збільшити військову допомогу Заходу Україні криється занепокоєння партнерів, що час може бути на боці Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами видання, занепокоєння партнерів свідчить про те, що Україні потрібна потужна західна зброя - основні бойові танки, інша бронетехніка та більше систем протиповітряної оборони, щоб невдовзі посилити імпульс, досягнутий минулого року в наступальних успіхах навколо Києва, Харкова та Херсона.
Наразі лідери держав, що допомагають українській армії, різко змінили свою тактику порівняно з минулим роком, коли вони сподівалися, що чим довше триватимуть бої, тим більша ймовірність того, що Україна переможе.
Західні офіційні особи заявили, що якщо Європа та Вашингтон збережуть свою сміливість і об’єднаються після важкої зими, економічні проблеми та військові невдачі Росії, поглиблені санкціями, можуть змусити Москву шукати вихід із конфлікту або шукати миру.
Проте WSJ пояснює, що оскільки наближається перша річниця вторгнення Росії в Україну, ця впевненість в українських партнерів зникає. Натомість офіційні особи в деяких столицях тепер побоюються, що Кремль, який готовий продовжувати кидати людей і військові засоби у війну, може взяти верх у будь-якій тривалій війні на виснаження.
Нагадаємо, за словами посла України у Франції українська армія від західних партнерів отримає кілька сотень танків.
Раніше ми також писали, що начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня розповіла, як військові ЗСУ готуються до контрнаступу.
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