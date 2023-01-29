Час може бути на боці Росії. WSJ пояснила, чому Захід збільшив допомогу Україні

За рішенням різко збільшити військову допомогу Заходу Україні криється занепокоєння партнерів, що час може бути на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами видання, занепокоєння партнерів свідчить про те, що Україні потрібна потужна західна зброя - основні бойові танки, інша бронетехніка та більше систем протиповітряної оборони, щоб невдовзі посилити імпульс, досягнутий минулого року в наступальних успіхах навколо Києва, Харкова та Херсона.

Наразі лідери держав, що допомагають українській армії, різко змінили свою тактику порівняно з минулим роком, коли вони сподівалися, що чим довше триватимуть бої, тим більша ймовірність того, що Україна переможе.

Західні офіційні особи заявили, що якщо Європа та Вашингтон збережуть свою сміливість і об’єднаються після важкої зими, економічні проблеми та військові невдачі Росії, поглиблені санкціями, можуть змусити Москву шукати вихід із конфлікту або шукати миру.