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Время может оказаться на стороне России. WSJ объяснила, почему Запад увеличил помощь Украине

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Воскресенье 29 января 2023 18:17
Время может оказаться на стороне России. WSJ объяснила, почему Запад увеличил помощь Украине Фото: Запад увеличил помощь из-за угрозы затягивания (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

За решением резко увеличить военную помощь Запада Украине кроется обеспокоенность партнеров, что время может быть на стороне России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам издания, беспокойство партнеров свидетельствует о том, что Украине нужно мощное западное оружие - основные боевые танки, другая бронетехника и больше систем противовоздушной обороны, чтобы вскоре усилить импульс, достигнутый в прошлом году в наступательных успехах вокруг Киева, Харькова и Херсона.

Пока лидеры государств, помогающих украинской армии, резко изменили свою тактику по сравнению с прошлым годом, когда они надеялись, что чем дольше будут продолжаться бои, тем больше вероятность того, что Украина победит.

Западные официальные лица заявили, что если Европа и Вашингтон сохранят свою смелость и объединятся после тяжелой зимы, экономические проблемы и военные неудачи России, углубленные санкциями, могут вынудить Москву искать выход из конфликта или искать мир.

Однако WSJ объясняет, что поскольку близится первая годовщина вторжения России в Украину, эта уверенность у украинских партнеров исчезает. В то же время официальные лица в некоторых столицах теперь опасаются, что Кремль, готовый продолжать бросать людей и военные средства в войну, может одержать верх в любой длительной войне на истощение.

Напомним, по словам посла Украины во Франции, украинская армия от западных партнеров получит несколько сотен танков.

Ранее мы также писали, что начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга рассказала, как военные ВСУ готовятся к контрнаступлению.

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