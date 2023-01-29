Время может оказаться на стороне России. WSJ объяснила, почему Запад увеличил помощь Украине

За решением резко увеличить военную помощь Запада Украине кроется обеспокоенность партнеров, что время может быть на стороне России.

По словам издания, беспокойство партнеров свидетельствует о том, что Украине нужно мощное западное оружие - основные боевые танки, другая бронетехника и больше систем противовоздушной обороны, чтобы вскоре усилить импульс, достигнутый в прошлом году в наступательных успехах вокруг Киева, Харькова и Херсона.

Пока лидеры государств, помогающих украинской армии, резко изменили свою тактику по сравнению с прошлым годом, когда они надеялись, что чем дольше будут продолжаться бои, тем больше вероятность того, что Украина победит.

Западные официальные лица заявили, что если Европа и Вашингтон сохранят свою смелость и объединятся после тяжелой зимы, экономические проблемы и военные неудачи России, углубленные санкциями, могут вынудить Москву искать выход из конфликта или искать мир.